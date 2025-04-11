المطافي تنقذ أم وابنها من التفحم بشقة البساتين

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشتها أم وابنها وسط نيران هائلة اندلعت بمنزلها بمنطقة البساتين، مساء الجمعة.

مأمور قسم شرطة البساتين تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع جمال عبد الناصر.

سيارتا إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعا النيران بشقة بالطابق الثالث بالعثار رقم 11 والمكون من 10 أدوار، وأنقذ رجال الدفاع المدني أم وابنها من التفحم وتم نقلهما إلى مستشفى جراحات البساتين للعلاج.