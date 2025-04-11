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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سوزوكي بالطريق الزراعي

08:17 م الجمعة 11 أبريل 2025

انقلاب سيارة سوزوكي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام قرية ميت نما.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي اتجاه القاهرة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج مع تجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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