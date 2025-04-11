بعد واقعة السايس والحمار بالهرم.. هولندية تعيش لحظات صعبة بطريق المريوطية

كتب - محمد شعبان:

للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة تسجل محاضر الشرطة اسم سائحة هولندية، الأولى معالجة الخيول التي ظهرت في فيديو تطارد شابا اعتدى على دابة "حمار" بنزلة السمان.

وتدعى الثانية "كريستين" تبلغ من العمر 57 عاما، تعرضت لحالة إغماء بطريق المريوطية جنوب المحافظة اليوم الجمعة. شرطة النجدة تلقت استغاثة بالعثور على سائحة في حالة إغماء بجوار فيلا نطاق مركز البدرشين، وتبين تعرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.

وفي وقت سابق كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الهرم ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، قامت على آثرها سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالتعدى عليه والعدو خلفه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، اعترف بارتكابه الواقعة وأنه حال وقوفه بجوار الدابة إنتابتها حالة من الهياج فقام على آثرها بالتعدى عليها بالضرب لمحاولة تهدئتها وفوجئ بالسيدة المشار إليها بمحاولة التعدى عليه فنهرها والابتعاد عنها.