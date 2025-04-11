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الداخلية تبدد أحلام تاجر عملة حاول غسل 120 مليون جنيه

06:52 م الجمعة 11 أبريل 2025

غسيل-الأموال

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القاهرة - مصراوي:

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالإسكندرية متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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