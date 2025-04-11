قرار عاجل من النيابة في فيديو سائحة وسايس بالهرم

القاهرة - مصراوي:

أخلت نيابة الهرم سائحة هولندية تدعى جوك فاندربوست وشاب على خلفية فيديو ضربه لحمار بالكرباج واعتداء السائحة عليه وملاحقته بمنطقة نزلة السمان.

مباحث الهرم رصدت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء شاب بالضرب على دابة ما أثار حفيظة السائحة فاعتدت عليه بالضرب وطاردته بالشارع.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف أنه حال وقوفه بجوار الدابة انتابتها حالة من الهياج فقام على آثرها بالتعدى عليها بالضرب لمحاولة تهدئتها وفوجئ بالسيدة تحاول الاعتداء عليه فنهرها وابتعد عنها.