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الداخلية تكشف كواليس فيديو أثار الجدل بين أجنبية و"سايس" في نزلة السمان

05:57 م الجمعة 11 أبريل 2025
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كتب - محمد الصاوي:

في واقعة إنسانية أثارت جدلا ولاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعدى بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة. وعلى إثر ذلك، تدخلت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول للدفاع عن الدابة، حيث قامت بالاعتداء على الشخص المعتدي وركضت خلفه في محاولة لمنعه من إيذاء الحيوان.

بالفحص والتحقيق، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص المقيمين في دائرة القسم)، والذي اعترف بتعديه على الدابة بعدما أصابها الهياج أثناء وقوفه بجوارها، مما دفعه إلى ضربها محاولة لتهدئتها. وأضاف أنه فوجئ بمحاولة السيدة التعدي عليه، فقام بنهرها والابتعاد عن المكان.

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