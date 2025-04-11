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"علقهم في المروحة لحد ما ماتوا".. أب يقتل بناته بسبب درجاتهم في المدرسة بالقاهرة

04:29 م الجمعة 11 أبريل 2025

إسعاف

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كتب - محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل ابنتيه بسبب تدني مستواهما الدراسي داخل بمنطقة الساحل.

وكان قسم شرطة الساحل قد تلقى إخطارًا من مفتش الصحة، أشار فيه إلى وجود شكوك حول وفاة فتاتين أبلغ والدهما بوفاتهما نتيجة إصابتهما بالتهاب رئوي، وعلى الفور انتقل الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم شرطة الساحل، لفحص البلاغ، وبالمعاينة وجمع التحريات تبيّن أن الفتاتين تعرضتا للتعذيب حتى الموت.

وكشفت تحريات المباحث أن والد الفتاتين هو مرتكب الواقعة، إذ تبيّن أنه علم بفصلهما من المدرسة بسبب ضعف مستواهما الدراسي، فاحتجزهما داخل غرفة بمسكن الأسرة، وربطهما في مروحة السقف، وانهال عليهما ضربًا، ثم زاد من قسوة تعذيبهما بحلق رأسيهما، واستمر في ضربهما حتى فارقتا الحياة.

وحاول الأب التغطية على جريمته بإبلاغ مكتب الصحة أن الوفاة ناجمة عن التهاب رئوي، بهدف استخراج تصريح الدفن، لكن مفتش الصحة ارتاب في الأمر، فأبلغ قسم الشرطة، ليتم كشف الجريمة.

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علقهم في المروحة لحد ما ماتوا أب يقتل بناته بسبب درجاتهم في المدرسة أمن القاهرة
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