الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات تعدي شخص على دابة بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على دابة في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

الحادث أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل، خاصة بعد أن تبين أن سيدة، تحمل جنسية إحدى الدول، تدخلت على الفور وتعدت على المعتدي، بل وتابعت ملاحقته.

بناءً على التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه. تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الحادث.

وأوضح أنه كان يقف بالقرب من الدابة عندما أصابتها حالة من الهياج، ما دفعه للتعدي عليها بالضرب بهدف تهدئتها، موضحا أنه فوجئ بتدخل السيدة ومحاولتها التعدي عليه، فقام بنهرها والابتعاد عنها.

وأكدت التحقيقات أن السيدة تدخلت مباشرة في محاولة لمنع اعتداءه على الدابة، وأن الحادث لم يتطور إلى مستوى أكبر من المواجهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتم إحالة جميع الأطراف المعنية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.