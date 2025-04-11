الداخلية تسقط تشكيلًا عصابيًا لتزوير المحررات الرسمية بالشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من شخصين، لهما معلومات جنائية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المنظمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين يقيمان بمحافظة الشرقية، ويزاولان نشاطًا إجراميًا في تزوير المستندات الرسمية باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة وأختام مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة، ومجموعة من المحررات الرسمية المزورة والمعدة للتزوير، بالإضافة إلى أدوات وأجهزة التزوير، وأصول وصور ضوئية لمحررات رسمية وثبوتية تخص عملائهما، فضلًا عن مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجرائم المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.