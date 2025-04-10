مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني إن تبادلا لإطلاق النار حدث بين قوات الشرطة وعنصر إجرامي بمحافظة القليوبية مساء الخميس.

أضاف المصدر أن معلومات وردت لقطاع الأمن العام باتخاذ عنصر إجرامي عزبة السكر بالقناطر الخيرية وكرًا لأعمال مخالفة للقانون.

أوضح المصدر أن مأمورية استهدفت وكر المتهم لكن فور اقتراب القوات أطلق العنصر أعيرة نارية فبادلته الشرطة الرصاص.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع مسجل خطر وبحيازته سلاح نارية وكمية من الطلقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.