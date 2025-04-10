بحوزته كودايين وحشيش.. الجنايات تعاقب "ديلر" الصف بالسجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "2"جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والسلاح بعزبة السلام بالصف.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التى حملت رقم 12206 لسنة 2024 جنايات الصف والمُقيدة برقم 1234 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "م.ه" سائق ـ مقيم بعزبة السلام بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة في اليوم العاشر من سبتمبر 2024، أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش و عقار الترامادول المخدر، كما أحرز بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة كودايين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا مشخشنا بندقية لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، كما حاز 24 طلقة وسلاح ناري مشخشن مسدس 9م، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا المسدس عيار 9 مم، وعدد 3 طلقات أحرز ذخائر عدد 3 طلقات مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن بندقية آلية بماسورة مششخنة، و 24 طلقة مما تستعمل على البندقية، و مسدس بماسورة مشخشنة عيار 9 مم، و3 طلقات مما تستعمل على المسدس، كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنوا 41.60 جرام، كما قطعة حجرية وزنت 20900 جرام تحتوى على أقراص ترمادول ومورفين، وكودايين، وزنت العشرون قطعة على ميزان النيابة العامة قبيل الاستقطاع 1888 جرام.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانته بالسجن المؤبد.