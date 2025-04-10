مطاردة بنكهة هولندية في حضرة الأهرامات.. حكاية فيديو حول سيدة إلى بطلة ورد فعل الشرطة (فيديو)

كتب - محمد شعبان:

25 ثانية طاردت فيها هولندية سايسًا بالمنطقة المتاخمة لأهرامات الجيزة، فيديو متداول وثق الواقعة التي أضحت حديث السوشيال ميديا لكن المفاجأة أن بطلة الواقعة ليست سائحة.

السيدة تدعى جوك فاندربوست معالجة خيول مقيمة في نزلة السمان، حضرت إلى القاهرة في رحلة ترفيهية لكن عظمة الحضارة الفرعونية سحرتها لتستقر على أرض الكنانة بل وتتزوج مصريًا.

"فاندربوست" اعتادت طيلة حياتها مساعدة البيئة المحيطة بها حتى بات الأمر جزءًا أصلا من شخصيتها يلازمها أينما حطت رحالها. هذه المرة فكرت صاحبة الخبرة في مجال التمريض مساعدة أهالي نزلة السمان ومن قبلهم حيواناتهم.

السيدة الهولندية افتتحت مركزًا بسيطًا لمعالجة الخيول بشكل أساسي والجمال والحمير بشكل بسيط، سرعان ما تحولت عيادتها المتواضعة إلى مقصد لأهالي النزلة لاسيما أن العلاج بالمجان.

بالعودة إلى الفيديو المتداول، "فاندربوست" كانت في طريقها إلى وجهتها بالسور الملاصق للاهرامات، مشهد غير إنساني استوقفها، لاحظت شابًا يعتدي على حمار مستخدما "كرباج" فما كان منها إلا أوقفته وأنقذت الدابة من قبضته.

لم تكتف "جوك فاندربوست" بذلك، وطاردت السايس في الشارع كما لو تعرضت للسرقة أو التحرش، في المقابل لم ينطق الصغير بكلمة، وظهر مستسلمًا لها بل وصل الحال إلى هروبه من ملاحقتها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت الفيديو وأحالت الواقعة إلى مباحث الهرم التي تفحص الواقعة تميهدصأ لاستدعاء الطرفين (الهولندية - السايس) لاتخاذ اللازم.

الواقعة تأتي بعد ساعات من مشاجرة طاحنة شهدتها المنطقة ذاتها بين عدد من الخيالة انتهت بضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.