"الزفة جت فوق دماغهم".. القبض على سائق وابنه بسبب فيديو الدائري

كتب - محمد شعبان:

ظن شاب أن استعراضه بالوقوف أعلى باب السيارة أثناء سيرها سيمنحه لقب "نجم الشاشة" خلال موكب زفاف إلا ان الفرحة تبددت وانتهت بديوان عامة مديرية أمن الجيزة.

فيديو مثير للدهشة حظي بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق تصرف قائد سيارة يسير برعونة ومرافقه يقف أعلى باب السيارة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

أجهزة الأمن فحصت الفيديو وتوصلت إلى هوية السائق ومرافقه، وتبين أنهما سائق وابنه يقيمان ببولاق الدكرور وأمكن ضبطهما بقيادة رئيس وحدة المباحث المقدم أحمد عصام.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى أنهما نهما كانا بموكب زفاف بذات المنطقة محل سكنهما، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومستقليها.