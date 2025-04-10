وزير الداخلية يستقبل وزيرة الهجرة واللجوء بهولندا

القاهرة - مصراوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مريولين فابير وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا، والوفد المُرافق لها خلال زيارتها الرسمية لمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات الهجرة وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لأجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصة مُكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

كما صرحت بأن زيارتها تأتى توطيداً لأواصر العلاقات والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُؤكدة إهتمام بلادها بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدوره، أكد اللواء محمود توفيق حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع الجانب الهولندى فى ضوء عمق علاقات الصداقة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، مشيرًا إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادُل الخبرات التدريبية مع الجانب فى مُختلف المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها.