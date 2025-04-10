التحريات في سرقة فيلا حسن حمدي: ابن الخفير وآخرين وراء الواقعة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، عن تورط متهمين جدد في سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على ابن الخفير برفقته 3 آخرين، لاتهامهم بسرقة بعض المقتنيات من داخل فيلا حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق.

وكان أبلغ الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق مركز شرطة أبو النمرس باكتشافه سرقة فيلته، في قرية شبرامنت، وفقدان بعض المتعلقات والمبالغ المالية.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى الفيلا محل البلاغ وتم إجراء المعاينة لمنافذ الفيلا وتبين سلامتها جميعًا، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان توصلت التحريات لهوية المتهمين الذين تسللوا عبر سور الفيلا مستغلين خلوها من ملاكها واستولوا على شاشة وبعض الفضيات غير القيمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.