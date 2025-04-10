السكان أبلغوا الشرطة قبلها بيومين.. النيابة تكشف تفاصيل انهيار عقار بأسيوط

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة انهيار عقار في دائرة قسم شرطة ثان أسيوط، والذي أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخر.

وأعلنت النيابة أنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف، والذي انهار بالكامل حتى سطح الأرض.

فور وقوع الحادث، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع، حيث تبين أن العقار مكوَّن من أربعة طوابق. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصاب، الذي أفاد بأنه كان يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور، وفوجئ بانهيار العقار فأسرع بمغادرته قبل أن يُصاب.

وقد استمعت النيابة لأقوال عدد من السكان، الذين أكدوا أنهم قد تم إخطارهم من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، لإعلامهم بصدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة العقار. كما اتهم بعض السكان مالكي العقار بالتسبب في انهياره، متهمين إياهم بمحاولة إخلائه من المستأجرين.

في المقابل، أكد مالكو العقار أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بقرار الإزالة، إلا أن بعضهم رفض الإخلاء. وأفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار إزالة العقار في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرسال القرار إلى قسم الشرطة لإعلانه.

وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين، كما شكّلت لجنة من مختصين من مديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار وفحص ملفه، لتحديد المسؤول عن عدم تنفيذ قرار الإزالة، وكذلك لتحديد الأضرار الناجمة عن انهياره وتأثيره على المباني المحيطة.

وتستكمل النيابة التحقيقات في الحادث للوقوف على كافة تفاصيله ومحاسبة المسؤولين.