"الجواز مش بالعافية".. طبيب يكشف تفاصيل تعدي فتاة عليه داخل عيادته بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشف الطبيب الذي تعرض للاعتداء على يد فتاة داخل عيادته في الجيزة، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الفتاة كانت تسعى لتشويه سمعته بسبب حبها له عقب فشل مشروع زواجهما منذ أكثر من عام.

وقال الطبيب، إنه سبق وتعرف على الفتاة منذ أكثر من 3 سنوات، وكان هناك مشروع زواج حقيقي، حيث أنه تقدم لخطبة الفتاة وتم الاتفاق على كل شئ؛ لكن بعد فترة قصيرة لم تكتمل الخطبة "كل شئ نصيب والجواز مش بالعافية".

لفت إلى أن الانفصال كان منذ قرابة عام، ومع ذلك ظلت الفتاة تطارده طوال تلك الفترة، إذ كانت تُصر على الزواج منه؛ حتى أنها ذهبت إلى مقر عمله للإساءة له أمام زملائه، حيث فوجئ بها تقتحم وتتعدى عليه بالضرب.

ونفى الطبيب ما تردد حول أن الفتاة كانت تعمل معه ممرضة؛ مؤكدا أن الأمر كان بداية فقط لمشروع زواج ولم يكتمل.

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بالتعدي على طبيب أسنان داخل عيادته، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة دخول الفتاة إلى عيادة الطبيب بشكل مفاجئ، وقيامها بتوجيه عبارات حادة له، ثم التعدي عليه بالضرب على وجهه أمام عدد من الحضور، في مشهد أثار حالة من الجدل.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المتهمة، بينما تولت مباحث الإنترنت التحقيق في الواقعة، عقب تقديم بلاغ رسمي بشأن الفيديو المتداول.

وقامت مباحث الانترنت بالجيزة، بفحص بلاغ طبيب أسنان ضد فتاة بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية عقب تداول مقطع فيديو نشرته فتاة أثناء دخولها لعيادته تسجل مقطع فيديو أثناء قيامها بصفعه على وجهه مدعية أنها خطيبته وأنه خطب غيرها.

وذكر الطبيب المعتدى عليه في بلاغه أن الفتاة ادعت أنها خطيبته ، وفوجئ بها داخل عيادته تتعدى عليه بالضرب ثم علم بانتشار مقطع الفيديو بشكل واسع و اتهمها بالتعدي عليه بالضرب والتشهير به.

وكشف أحد أصدقاء طبيب الأسنان الذي تعرض للصفع داخل عيادته على يد إحدى الفتيات، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو كانت تعمل ممرضة سابقة بالعيادة، وكانت على علاقة عاطفية بالطبيب، وكان ينوي خطبتها، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة أسرته، ما دفعه لخطبة فتاة أخرى.