بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل فتاة صفعت طبيبا داخل عيادته في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإخلاء سبيل فتاة تعدت على طبيب أسنان داخل عيادته، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة دخول الفتاة إلى عيادة الطبيب بشكل مفاجئ، وقيامها بتوجيه عبارات حادة له، ثم التعدي عليه بالضرب على وجهه أمام عدد من الحضور، في مشهد أثار حالة من الجدل.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المتهمة، بينما تولت مباحث الإنترنت التحقيق في الواقعة، عقب تقديم بلاغ رسمي بشأن الفيديو المتداول.

وقامت مباحث الانترنت بالجيزة، بفحص بلاغ طبيب أسنان ضد فتاة بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية عقب تداول مقطع فيديو نشرته فتاة أثناء دخولها لعيادته تسجل مقطع فيديو أثناء قيامها بصفعه على وجهه مدعية أنها خطيبته وأنه خطب غيرها.

وذكر الطبيب المعتدى عليه في بلاغه أن الفتاة ادعت أنها خطيبته ، وفوجئ بها داخل عيادته تتعدى عليه بالضرب ثم علم بانتشار مقطع الفيديو بشكل واسع و اتهمها بالتعدي عليه بالضرب والتشهير به.

وكشف أحد أصدقاء طبيب الأسنان الذي تعرض للصفع داخل عيادته على يد إحدى الفتيات، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو كانت تعمل ممرضة سابقة بالعيادة، وكانت على علاقة عاطفية بالطبيب، وكان ينوي خطبتها، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة أسرته، ما دفعه لخطبة فتاة أخرى.