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"راكب زيادة".. الأمن يكشف ملابسات فيديو الميكروباص المثير للجدل

03:13 م الخميس 10 أبريل 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص وهو يسمح لأحد الركاب بالجلوس في المقعد الأمامي وفتح باب السيارة أثناء سيرها، ما عرض حياته وحياة المارة للخطر.

أسفرت الفحوص والتحريات عن تحديد وضبط قائد المركبة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة كما وردت في المقطع المتداول. وعلل تصرفه بأن الراكب الظاهر بالفيديو كان زائدًا عن العدد المسموح به، لذلك اضطر إلى السماح له بالجلوس في هذا الوضع الخطير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والسيارة.

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راكب زيادة وزارة الداخلية كشف ملابسات فيديو الميكروباص المثير للجدل
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