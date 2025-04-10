إعلان

العثور على جثة شخص أسفل برج ببولاق الدكرور

02:51 م الخميس 10 أبريل 2025

جثة -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة أسفل عقار بشارع الملكة ببولاق الدكرور غرب الجيزة اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة بشارع الملكة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الوفاة نتيجة السقوط من الطابق الثامن تحديدا بالعقار المجاور لكافيه.

وتحفظ رجال الشرطة على كاميرات المراقبة مع سؤال شهود عيان للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولاق الدكرور شارع الملكة شرطة بولاق الدكرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا
فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم
تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس