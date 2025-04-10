العثور على جثة شخص أسفل برج ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة أسفل عقار بشارع الملكة ببولاق الدكرور غرب الجيزة اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة بشارع الملكة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الوفاة نتيجة السقوط من الطابق الثامن تحديدا بالعقار المجاور لكافيه.

وتحفظ رجال الشرطة على كاميرات المراقبة مع سؤال شهود عيان للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.