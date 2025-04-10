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شاب يروّج أسلحة عبر تطبيق شهير.. والأمن يكشفه في المنوفية

02:45 م الخميس 10 أبريل 2025

تعبيرية عن ضبط متهم

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كتب - عاطف مراد:

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شاب يُروج لبيع أسلحة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مستغلًا المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كشفت التحريات أن المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، استخدم هاتفه المحمول للترويج للمواد المحظورة. وبفحص الهاتف فنيًا، تبيّن احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي.

أسفرت حملة التفتيش عن ضبط طبنجة صوت، و2 خزينة، و8 قطع سلاح أبيض، إلى جانب كمية من طلقات الرش المستخدمة في الصيد.

أقرّ المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مؤكدًا أنه كان يسعى لتحقيق أرباح مالية من هذا النشاط.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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شاب يروّج أسلحة تطبيق شهير المنوفية وزارة الداخلية
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