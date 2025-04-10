6 مصابين في انقلاب سيارة سوزوكي أمام مزلقان بالقليوبية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أمام مزلقان بالقليوبية اليوم الخميس.

تلقى مسؤؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مزلقان زكي بطوخ.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي اتجاه القاهرة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر عن الحادث سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى قها للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.