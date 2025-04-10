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حادثان في الأهرامات.. جمل يعض أمريكية وسائح إنجليزي يسقط من ظهر آخر

01:45 م الخميس 10 أبريل 2025

الأهرامات

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كتب - محمد شعبان:

أصيب سائح إنجليزي إثر سقوطه من أعلى جمل بالمنطقة الأثرية بالهرم اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإصابة سائح داخل منطقة الأهرامات ونقله إلى مستشفى الهرم.

كما أصيبت سائحة أمريكية نتيجة حادث عقر "عضة جمل" داخل مدرسة نيو مصر للسجاد بسقارة ونقلت إلى مستشفى شبرا منت للعلاج.

تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة وأخطر حكمدار بالجيزة.

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