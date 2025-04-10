حملة أمنية ضخمة تسقط 420 متهماً بحوزتهم مخدرات تقدر بـ 10 ملايين جنيه

كتب - سامح غيث:

واصلت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها الحثيثة في مكافحة الجريمة، حيث أسفرت حملة أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 350 قضية جلب مواد مخدرة، وبإجمالي 420 متهماً.

وفي التفاصيل، تم ضبط 186 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و35 كيلو جراماً من مخدر البانجو، بالإضافة إلى 19 كيلو جراماً من مخدر الهيروين.

وبمناقشة المتهمين في جميع القضايا، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها.

تستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات استباقية ضد مهربي ومروجي المخدرات في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة وأمن المواطنين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين.