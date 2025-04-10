فيديو أفزع المواطنين.. تطاير أحجار من سيارة نقل يثير الرعب على الدائري

كتب - عاطف مراد:

كشف قطاع الأمن العام ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة نقل محملة بالأحجار وهو يسير برعونة ودون غطاء على الحمولة، مما أدى إلى تطاير أجزاء منها أثناء سيره بالطريق الدائري بالقاهرة، وهو ما عرض حياة المواطنين للخطر.

وبفحص الفيديو والتحريات، تم تحديد السيارة وقائدها، حيث تبين أنه سائق مقيم في دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة. وعقب مواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها، وتكثيف الحملات لضبط مثل هذه المخالفات حفاظًا على سلامة المواطنين.