النقض تؤيد السجن المؤبد لـ"فرخة" لاتهامه بقتل شاب في الدقهلية

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم من عاطل وشهرته "فرخة" على حكم المؤبد الصادر بحقه، لإدانته بقتل شاب بالدقهلية بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب بمنطقة الدراسات بالدقهلية، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة كلامية بينهما.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "السيد. م."، وشهرته "فرخة"، لأنه بدائرة قسم ثان المنصورة في محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه".

تابعت النيابة: وما أن ظفر المتهم بالمجني عليه سدد له طعنة نافذة بالقلب، فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه إلى بارئها محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض"مطواة" دون ترخيص أو مسوغ قانوني.