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سائق يُصارع الموت بعد حادث مروع على طريق المحور بأكتوبر

01:05 م الخميس 10 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب - سامح غيث:


أُصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في منطقة طريق المحور بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم الخميس.

ووقع الحادث بعد أن فقد السائق السيطرة على السيارة، مما أدى إلى ارتطامها بالرصيف وتدمير واجهتها الأمامية بشكل كامل.

وفور تلقي أجهزة الأمن بلاغًا بالحادث، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السائق قد تعرض لإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، بينما تلقى الراكب الآخر العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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سيارة ملاكي طريق المحور
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