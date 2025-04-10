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ضبط المتهم بسرقة هاتف من صيدلية بالغربية بعد تداول فيديو للجريمة

12:51 م الخميس 10 أبريل 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب - سامح غيث:

كشف قطاع الأمن العام تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء بقيام شخص بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات في محافظة الغربية.

بتاريخ 1 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سمنود بلاغًا من سيدة تعمل بالصيدلية، أفادت فيه بقيام شخص بسرقة هاتفها المحمول أثناء وجوده في الصيدلية لشراء الأدوية، باستخدام أسلوب "المغافلة"، ثم فر هاربًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، وهو عامل له معلومات جنائية مقيم في محافظة الدقهلية، وتم ضبطه في وقت لاحق. خلال مواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان الهاتف المسروق، الذي تم ضبطه لاحقًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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