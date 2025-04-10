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16 أبريل محاكمة سائق متهم بدهس شاب في الأميرية

12:42 م الخميس 10 أبريل 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:
حددت نيابة الأميرية، جلسة 16 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سائق متهم بدهس شاب والتسبب في وفاته بمنطقة الأميرية.
وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة قسم شرطة الأميرية اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية المسائلة القانونية.

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محاكمة سائق مديرية أمن القاهرة جثة دهس شاب
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