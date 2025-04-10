الداخلية تضبط أكثر من 14 طن دقيق في حملات رقابية على المخابز

كتب - سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، تنفيذ حملات تموينية مكثفة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم التلاعب في الأسواق وضبط مخالفات الخبز.

استهدفت الحملات ضبط مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتلاعب في منظومة الخبز، سواء في المخابز الحرة أو المدعمة.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتم خلالها ضبط ما يزيد عن 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويجرى مواصلة الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بحقوق المستهلكين.