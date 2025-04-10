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محاكمة كروان مشاكل في سب ريهام سعيد اليوم

07:30 ص الخميس 10 أبريل 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية المختصة، اليوم الخميس، محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.
في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حبس البلوجر كروان مشاكل 6 شهور، على خلفية اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء، مع المذيعة إنجي حمادة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فيديو المطبخ"، وتغريمه 100 ألف جنيه.
واستمعت المحكمة خلال جلسة معارضته الاستئنافية على حكم حبسه عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، والتمس الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.
كما حرصت المذيعة إنجي حمادة، على حضور جلسة الاستئناف، على الرغم من حصولها على حكمًا قضائيًا بالبراءة في وقت سابق، فضلا على إيداع حرس المحكمة، مروان مشاكل داخل قفص الاتهام لحين الانتهاء من الجلسة وصدور قرارًا بشأنه.
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد أيدت في وقت سابق حكمًا بحبس كروان مشاكل سنة على خلفية اتهامه بنشر الفيديوهات الفاضحة، وتغريمه مبلغا ماليا بقيمة 100 ألف جنيه، فيما برأت شريكته إنجي حمادة، كون المتهم عقب إخلاء سبيله لم يحضر جلسة النطق بالحكم في القضية.

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محاكمة كروان مشاكل سب ريهام سعيد اليوم الخميس
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