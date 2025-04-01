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حريق في مطعم سوري بالزمالك ونقل مصاب باختناق للمستشفى

10:10 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب سوري في حريق اندلع داخل مطعم بمنطقة الزمالك غرب القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بشارع 26 يوليو.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع القطاع.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطعم سيخ شاورما المكون من طابق واحد مما أسفر عن حالة اختناق لسوري تم نقله إلى مستشفى العجوزة للعلاج.

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حريق في مطعم سوري منطقة الزمالك قسم شرطة قصر النيل
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