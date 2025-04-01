السيطرة على حريق شقة ببرج سكني بفيصل

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة مساء الثلاثاء دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بطريق المريوطية.

مدير إدارة الدفاع المدني اللواء محمد العدلي دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور القسم.

وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثاني لبرج مكون من 14 طابقًا بمنطقة رسلان، وتمام الإخماد دون إصابات.