8 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

تبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر أمام البوابات اتجاه بنها، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشقى قليوب للعلاج.

جنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق وتحرر محضر بالواقعة.