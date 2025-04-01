هوس المشاهدات يكلف سائقًا حريته في الإسماعيلية
08:15 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات المباحث ملابسات فيديو متداول تظهر خلاله سيارة مطموسة اللوحات المعدنية وبها زجاج ملون بالإسماعيلية.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).
وبمواجهته اعترف بتصوير مقطع الفيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مالية.
الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها
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