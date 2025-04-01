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بينهم أب وأطفاله الثلاثة.. أسماء وحالة 21 مصابا بحادث طريق الفيوم

06:41 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

حادث تصادم

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كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء وحالة 21 مصابا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق الفيوم اليوم الثلاثاء.

المصابون هم كل من: مهند أحمد قرني 16 عاما كدمات بالذراع الأيسر، شروق أشرف أحمد 21 عاما كسر بالكتف الأيمن، شيماء خطاب 44 عاما كدمات متفرقة، محمد عصام محمد 35عاما وابنته (هالة 9 أعوام) بكسر بالساق اليمنى وجرح بالرأس ونورا وائل محسوب 17 عاما بكسر بالساق اليسرى وشقيقها (يحيى 12 عاما) كسر مضاعف بالساق اليمنى.

وضمت القائمة عزة فريد 47 عاما مصابة باشتباه كسر بالضلوع، محمد سعيد إبراهيم 35 عاما كدمات وسحجات متفرقة، زينب أحمد 48 عاما كسر بالحوض، محمد بدوي أحمد 43 عاما كسر بالكتف الأيمن والذراع الأيسر وأطفاله الثلاثة (زياد 10 سنوات) و(كنزة 11 شهرًا) و(بدوي 6 سنوات) جميعهم بكدمات متفرقو بالجسم.

كما أصيب مصطفى محمد محمود 17 عاما، سلامة سيد 45 عاما اشتباه كسر بالضلوع، مازن رضا سعد 16 عاما، عبدالوهاب جلال 16 عاما، طه صلاح 16 عاما وأحمد عصام فوزي 17 عاما جميعهم بكدمات متفرقة ونقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

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