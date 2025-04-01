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21 مصابا في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي

04:32 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

حادث تصادم

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 21 شخصا في تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي نطاق مدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مساكن أبناء الجيزة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي قادمة من الفيوم اتجاه صينية الواحات.

أسفر عن الحادث سقوط 21 مصابا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

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تصادم سيارتين الطريق الأوسطي السادس من أكتوبر حادث تصادم
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