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تفاصيل سرقة فيلا رئيس النادي الأهلي الأسبق بأبو النمرس

03:44 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

حسن حمدي

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كتب - محمد شعبان:

اتهم حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، حارس فيلته بسرقتها في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وحرر رئيس الأهلي الأسبق محضرًا بقسم الشرطة، أكد فيه اكتشافه سرقة وحدتي تكييف داخلية من فيلته بمنطقة شبرامنت، موجهًا الاتهام إلى حارس الفيلا بالوقوف وراء الواقعة.

وأجرت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، تحرياتها حول الواقعة، وأحالت المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو في حقه.

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