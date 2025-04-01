في أول أيام عيد الفطر.. تحرير 36 ألف مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة

كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية في أول أيام عيد الفطر عن تحرير 36.284 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 638 مخالفة سير بدون رخصة، و27.490 مخالفة تجاوز سرعة، و14 دراجة نارية مخالفة، 402 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.