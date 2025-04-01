مخدرات بـ 20 مليون جنيه.. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال حملات أمنية شملت عدة مناطق.

أسفرت نتائج الحملات في مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب وتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، حيث تم ضبط 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، مكبس لذات المخدر، 2 طبنجة، وعدد من الطلقات بدائرة مركز شرطة فايد.

في مديرية أمن الإسماعيلية أيضًا، تم ضبط عنصر إجرامي، وبحوزته أكثر من 182 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن ملكه بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

في مديرية أمن الغربية، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته أكثر من 95 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، طبنجة، وعدد من الطلقات.

في مديرية أمن بني سويف، تم ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما في جلب المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الواسطى، حيث تم ضبط 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، كيلو جرام من مخدر البانجو، كيلو جرام من مخدر الهيدرو، أقراص مخدرة، مكبس وبعض الأدوات المستخدمة في التصنيع، فرد خرطوش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 20 مليون جنيه.