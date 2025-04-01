في العيد.. الداخلية تضبط 16 كيلو حشيش و30 ألف قرص ترامادول

كتب - علاء عمران:

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 15 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

كما نجحت القوات في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 16 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته: 30 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، طبنجة وعدد من الطلقات النارية.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5.5 مليون جنيه.