إعلان

291 قضية مخدرات و56 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

12:02 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

حملة أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران

في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، واصلت أجهزة الوزارة جهودها في جميع مديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات عن: ضبط 291 قضية مخدرات، وضبط 56 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 56.683 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحملات الأمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة