"أهلها مجابوش ياميش رمضان".. قصة مقتل ممرضة على يد زوجها وهي صائمة في دهشور

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة مساكن دهشور في الجيزة، جريمة قتل مأساوية، حين أقبل ممرض على قتل زوجته بعدة طعنات عقب مشاجرة دارت بينهما لعدم جلب أهلها "ياميش رمضان" لهما.

في حلقة جديدة من جرائم عش الزوجية التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة على يد زوجها في شهر رمضان من عام 2023.

المجني عليها، تدعى "ف. س"، 20 عامًا، تعمل ممرضة بإحدى مستشفيات القاهرة، أصدقائها وأفراد أسرتها لم يصدقوا ما حدث لها "كانت محترمة ومفيش حد بيسمع صوتها في البيت أو في الشارع".

أهل الضحية، يقولون إن زميلها في العمل "م. أ"، الذي يكبرها بـ 5 سنوات، ويقطن بمساكن دهشور، تقدم للزواج منها والزيجة تمت قبل 5 أشهر من الواقعة، ورغم عدم ارتياح والدة "العروس" له، لكن في النهاية تمت الزيجة.

عائلة المجني عليها، يواصلون الحكي: بنتنا بدل ما تلاقي حب زوجها شافت كل ألوان العذاب والإهانة، ووصل الحال لإجبارها على ترك عملها وتحطيم هاتفها المحمول، كي لا تقول ما تتعرض له لوالديها، ولم يكتف الزوج بذلك بل حبسها كي لا يرى الأهل آثار التعذيب على جسدها".

ويوم الجريمة، دارت مشاجرة بين الضحية وزوجها، لأنه يعايرها بأن أهلها تجاهلوه ولم يأتوا له بـ "ياميش رمضان" مثل غالبية بيوت منطقة دهشور.

بعدها تعدى الزوج على زوجته وسبها بأبشع الألفاظ ثم انهال عليها ضربًا بسكين، لتسقط على الأرض غارقة في دمائها.

تقول أسرة المجني عليها "لما أهله عرفوا باللي حصل خدوا المجني عليها إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد طعنها بساعات في نهار رمضان".

بعد إبلاغ قوات الأمن، بتفاصيل الواقعة تم إلقاء القبض على الجاني، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وأمرت النيابة العامة، بحبسه على ذمة التحقيقات.

ولاحقًا أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهامات بالقتل العمد.