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"وقفت في القصبة الهوائية".. التصريح بدفن جثة طفل ابتلع قطعة حلوى بالصف

09:25 م الأحد 09 مارس 2025

جثة طفل - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تعرضه لحالة اختناق أثناء تناوله قطعة من الحلوى بمنطقة الصف بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوصول طفل 4 سنوات، إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة انسداد القصبة الهوائية بعد ابتلاعه قطعة من الحلوى ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة جثة طفل مديرية أمن الجيزة مركز شرطة الصف قطعة من الحلوى انسداد القصبة الهوائية
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