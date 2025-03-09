زعم منحهم شهادات دراسية.. التحقيق في ضبط كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالقاهرة

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بمدينة نصر.

وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.