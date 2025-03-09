قتلوا الأب ليلة عقيقة ابنته.. قرار من الجنايات في جريمة كعابيش

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "26" جنايات الهرم، بمحكمة الجيزة بالكيلو 10.5، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في واقعة قتل "عبده الصعيدي" من أجل سرقته ليلة عقيقة ابنته في الهرم، إلى جلسة 14 أبريل المقبل.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التى حملت رقم 69117 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهمين في هم: "محمد.ي"، كهربائي، و"يوسف .م"، عامل مقهى، و"عبد النبي.م" سائق و"مهاب.م"، عامل توصيل طلبات، و"محمد.ع" سائق، "محمد.ن" فني تكييفات.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين في الواحد والعشرين من سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، قتلوا المجنى عليه الأول "عبد الرحمن مختار" وشهرته "الصعيدى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أنه ولسابق علمهم بحيازته مبلغ مالى انعقدت نواياهم الإجرامية وعقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم.

وتابعت النيابة، أن المتهمين صاغوا خطتهم بإحكام مقررين الفتك بمن تسول له نفسه مقاومتهم، و استوقفوا المجني عليه بسيارته وما أن تحققت خطواتهم بالتربص له بالطريق محل مروره واضعين دراجاتهم النارية حائطا يقطع طريقه لإجباره غايتهم بوقوفه حتى دلف المتهم الأول"محمد" إليه مشهرا بوجهه سلاح أبيض "سكين"، وما أن قاومه حتى سدد له عدة ضربات إستقرت بأنحاء متفرقة بجسده، فما كان للأخير إلا أخذ حقيبته والتي تحتوى على المبلغ المالي خاصته واللوذ بالفرار من موقع الجريمة.

وأوضحت النيابة أن باقي المتهمين طاردوا المجني عليه بلا هوادة حتى تمكنوا منه و تكالبوا عليه بالتعدى بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الخامس بضربه"مطواة"، استقرت بصدره أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، بأن سرقوا منه مبلغ مالي "تسعون ألف جنيهًا"، بعد أن أتموا جريمة القتل بحق.

وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات البحث الجنائي، تواصلت إلى أن المجني عليه حال تواجد رفقة المجنى عليه نجل عمه ـ أحمد ـ بأحد المحالات لإرسال مبلغ مالي تصادف وجود المتهمين الأول والأخير والذان ما أن أبصرا مبلغا ماليا بحوزتهما حتى توجها إلى باقى المتهمين واتفقوا على إجبارهما على إيقافهما على الطريق، بأن وضعوا دراجتين ناريتين في طريقهما.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تمكنوا من إيقاف السيارة خاصة المتوفى إلى رحمة مولاه حتى توجهوا جميعهم إليه و أشهر الأول سلاحاً أبيض "سكين" وما أن حاولا مقاومته حتى تعدى عليهما بالضرب بأن سدد لهما عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة يجسد كلا منهما والتي على أثرها استل المتوفى حقيبته والتي كانت تحتوى على مبلغ مالى 90 ألف جنيه وترجل من السيارة ولاذا بالفرار صوب مدخل أحد العقارات.

وتابعت التحريات أن المتهمين تمكنوا من امساك المجني عليه و تكالبوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء التي كانت بحوزتهم آنذاك حتى عاجله المتهم الخامس بأن سدد له ضربة قاتلة استقرت بصدره وأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التاريخية والتي أودت بحياته، ومن ثم استولوا على الحقيبة التي كانت بحوزته والتي احتوى على مبلغ مالي.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجني عليه"عبد الرحمن"، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليه إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من سلاح مثل السكين، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع وتمزق بالغشاء التاموري وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموى إصابي بالتجويف الصدرى مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية بالجيزة، برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أجلت أولى جلسات القضية.