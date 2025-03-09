لـ 2 أبريل.. تأجيل محاكمة 58 متهمًا في قضية "خلية العمرانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 58 متهمًا في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمرانية"، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك لجلسة 2 أبريل للمرافعة.

خلال الفترة من عام 2013 حتى 7 يناير 2017، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، تولى المتهمون من الأول "ي.م" وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تولى المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون قيادة جماعة إرهابية، وهي "داعش". انضم المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين، وكذلك من السابع والثلاثين وحتى الخمسين، إلى الجماعات الإرهابية المشار إليها في الاتهامين السابقين.

جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتلقي وحيازة وتوفير الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات لدعم الجماعتين الإرهابيتين.