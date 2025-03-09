دفاع هاني شاكر يطالب بتعويض ضد طارق الشناوي بتهمة الإزعاج

كتب - أحمد عادل:

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة الناقد الفني طارق الشناوي في القضية المقامة ضده من الفنان هاني شاكر، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة، طالب دفاع هاني شاكر بتعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء تصريحات الشناوي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلاغ المقدم من محامي هاني شاكر، ياسر قنطوش، إلى المحكمة المختصة، مشيرة إلى أن الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022 انتقد فيه قرارات نقيب المهن الموسيقية آنذاك بشأن مطربي المهرجانات، معتبرًا أنها تسببت في حالة من العشوائية بالمشهد الفني، خاصة بعد اشتراط تغيير أسمائهم للعودة للغناء.

كما ذكر البلاغ أن الشناوي كرر انتقاداته في عدة برامج تلفزيونية، ما اعتبره هاني شاكر إساءة له ولمكانته، مما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.