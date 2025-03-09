بعد حكم حبسه.. تطور جديد في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

كتب- أحمد عادل:

كشف مصطفى مجدي، محامي رجل الأعمال "ر.ح.ر"، المتهم بالاستيلاء على شيك بمبلغ 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، عن تفاصيل جديدة عقب صدور حكم المحكمة ضد موكله.

وأوضح مجدي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتقدم بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، التي قضت بحبس رجل الأعمال 3 سنوات.

وأشار إلى أنه طلب التأجيل خلال الجلسة لأن موكله لم يعثر على أصل الشيك، ولم يستخدمه أو يقدمه لأي جهة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس رجل الأعمال "ر.ح.ر" 3 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على شيك بنكي من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".