أزمة جديدة لسائق نقل ذكي مع راكبة روسية.. والأمن يكشف التفاصيل

كتب - أحمد أبو النجا:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق تابع لإحدى خدمات النقل الذكي، بتهمة احتجاز سائحة روسية طلبًا لأجرة إضافية في محافظة القاهرة.

وكان مقطع فيديو قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن أظهر سائحة روسية تحاول مغادرة سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي في منطقة البساتين، بينما يمنعها السائق من الخروج، مطالبًا بأجرة إضافية. وخلال الفيديو، قال لها: "هرجعك من مكان ما جبتك.. مدينة نصر تاني".

وبعد انتشار الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بأنه كان يسعى للحصول على مبلغ إضافي نظير توصيلها من مدينة نصر إلى البساتين.

وأفاد مصدر أمني بأن الشرطة رصدت مقطع الفيديو بالتزامن مع تقديم السائحة بلاغًا رسميًا، أكدت فيه أنها شعرت بالخطر واعتقدت في البداية أنه يحاول سرقتها، وليس مجرد طلب أجرة إضافية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.